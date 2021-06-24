ECDC：德尔塔毒株将在8月成为欧洲传播的主要毒株

（早报讯）欧洲疾病预防与控制中心周三（6月23日）表示，德尔塔（Delta，原称B16172）冠病变种病毒将于8月成为欧洲传播的主要毒株。

为此，该机构呼吁各国加快疫苗接种，尤其是加快完成高危人群的第二针接种。

新华社报道，欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）在风险评估报告中指出，基于现有证据，德尔塔毒株比阿尔法变种毒株（Alpha，原称B117）的传播力高40%至60%；预计到8月初，欧盟及欧洲经济区国家新增确诊病例中的约70%，都将由德尔塔变种毒株造成，到8月底这一比例将达到90%。

ECDC还警告说，如果放松保持社交距离、手部及呼吸道卫生和戴口罩等个人防护措施，每日新增确诊病例数及相应的住院人数和死亡人数都可能会上升到去年秋季的水平。

当局呼吁必须加快疫苗接种的速度。针对需接种两剂的疫苗，已接种一剂的人群应尽快按计划接种第二剂，以提高保护力。

该中心主任阿蒙发说：“不幸的是，初步数据表明，德尔塔毒株也可以感染仅接种了一剂疫苗的人群。德尔塔毒株很可能会在今夏广泛传播，尤其是在还没有接种疫苗的年轻人群中。这可能会使没有完全接种两剂疫苗的高风险个体面临感染甚至出现重症和死亡的风险。”

阿蒙指出，针对德尔塔毒株，已接种两剂疫苗的群体在避免感染等方面能获得较好保护。然而，欧盟目前约30%的80岁以上群体和约40%的60岁以上群体尚未完全接种疫苗。