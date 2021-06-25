拜登与跨党派参议员达成基建协议

（早报讯）美国总统拜登周四（24日）与一组跨党派参议员就改善美国道路、桥梁和宽带等重大基础设施方案达成协议，新项目的投入规模将合计5790亿美元（约7777亿新元）。

彭博社报道，拜登当天在白宫宣布，由跨党派参议员提出的这项协议，将为美国创造数以百万计的就业机会，并实现美国基础设施现代化。

白宫表示，该法案将为一系列项目提供资金，包括美国史上对公共交通系统最大规模的投资，修缮道路和桥梁，建设50万电动汽车充电桩网络，更换美国自来水系统中含铅的管道，扩大宽带互联网服务，治理污染和建设新的“弹性”供电线路。

预计这项两党提出的法案将与另一项民主党单独支持的法案同时在国会推进，后者涉及数万亿美元遭共和党反对的“社会保障类基础设施”支出。鉴于两党之间以及民主党激进派与温和派之间的分歧，目前尚不确定这两项立法能否获国会两院通过。

这些支出成本将通过多种增收手段来覆盖，包括加强对富人的税收征缴，出售战略石油储备，“公私合营”以及假设这些基础设施投资将带来更大幅度的经济增长。

此次协议达成标志着基础设施支出计划向最终获得国会通过迈出了重要一步。但除了获得拜登支持外，参议院议员还必须得到国会两党领袖的支持。他们需要在参议院获得60票赞成票才能通过法案。

拜登同日较迟时候在白宫告诉记者说：“我预计在今年夏天，在本财政年度结束之前，我们将对这项（两党）基础设施法案和预算决议进行投票。”他说：“但是，如果只有其一项送到我这里，我将不会在上面签名。”

拜登这番话引发共和党的参议院少数党领袖麦康奈尔强烈不满。

麦康奈尔说：“总统在公开赞扬和表示支持这项跨党派协议不到两个小时，就扬言要对法案行使否决权，太令人难以置信。”