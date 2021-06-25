美众院外委会下周审议范围广泛的抗衡中国法案

（早报讯）美国众议院外交关系委员会定于6月30日开会审议一项大范围法案，以增强美国与中国竞争的经济能力，并在人权问题上对北京施压。这是国会持续展开的抗衡中国的努力的一部分。

美国之音引述路透社的报道说，众议院外委会助理星期四（24日）说，外委会将在下周三开会，就《确保美国全球领导力与接触法》进行辩论并考虑修正案。这部法律简称“鹰法”（Eagle Act）。

在民主、共和两党严重分裂的美国国会，在与中国打交道时采取强硬立场是少有的两党共识之一。

众议院外交关系委员会主席、民主党人米克斯（Gregory Meeks）5月推出了“鹰法”。

6月8日，在两党的普遍支持下，参议院以68票对32票通过了范围广泛的《美国创新与竞争法》，以加强针对中国的竞争力。这部原名为《无尽边疆法》（Endless Frontier Act）的法案授权拨出约1900亿美元（约2550亿新元），加强美国先进技术研发，并批准支出540亿美元，增加美国对半导体和电信设备的生产和研究。

众议院领袖决定不直接把参议院法案的版本拿过来审议。众议院各委员会推出了他们自己的法案。这个程序意味着，可能需要几个月的时间才能完成一项两院一致的法案并送交总统拜登签署成法。

周四上午，拜登的国家安全顾问沙利文在白宫会晤了包括米克斯和众议院外委会首席共和党成员麦考尔（Michael McCaul）等众议员，讨论采取通过《美国创新与竞争法》等这样的“至关重要”行动来与中国竞争。

白宫的声明说，“沙利文强调了把我们的外交政策目标与做出关键投资以增长我们的经济联系在一起的重要性。”