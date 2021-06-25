巫统副主席吁各派系以党和国家利益为优先

（早报讯）马来西亚巫统派系纷争愈演愈烈，巫统副主席卡立诺丁开腔，称党主席与最高理事是党的最终决策者，呼吁巫统领袖以党和国家的利益为重，搁置个人抱负。

“当今大马”报道，卡立诺丁周五（25日）在面簿贴文说，无论是希盟倒台或国盟成立，巫统都发挥了重要作用，“因此，国盟的命运也就掌握在巫统手中。”

但他也提醒说：“巫统必须正视自己的问题。党内各派系有各自的野心盘算。”

卡立诺丁指出，如果巫统要继续生存下去，就必须坚守党内决定，由党代表所遴选出来的党主席和最高理事的做出决策。

他说，个人的雄心壮志不是为了国家、党、马来人和伊斯兰，若不解决这个问题，巫统最终将受损。

卡立诺丁说，有时党内出现太多不同声音和立场，导致党员和人民都感到困惑，不晓得哪个才是巫统真正的斗争目标。

他说：“无论我们是否同意党领导层的某个人或某个领袖，让我们收在心里。无论如何，我们还是必须遵循党的纪律。”

他说：“没有纪律，我们的党会成为党员和人民的笑柄。没有团结，巫统将陷入最严重的衰退。”

他呼吁党内所有派系，“为了拯救巫统，放下各自的野心。为了国家，全部人应该归队。”

巫统硝山国会议员纳兹里6月23日声称，他已收集25名国阵国会议员签署的法定宣誓书，推举外交部长希山慕丁代表他们向国家元首表明他们不再信任国阵主席阿末扎希，拒绝与民主行动党和人民公正党主席安华合作。但法律专家表示，只有政党领袖能代表党内国会议员觐见元首。