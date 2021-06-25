马国冠病疫情仍严峻 政府将展开大规模联合执法行动

（早报讯）由于冠病疫情仍然严峻，马来西亚内政部长韩沙再努丁宣布，政府将在全国展开代号“遵守行动”（Ops Patuh）的大规模联合执法行动，以取缔违反行管令标准作业程序（SOP）的工厂和商店。

星洲网报道，韩沙再努丁今天（6月25日）下午召开新闻发布会说，这项行动主要是针对获准在行管令期间营运的工厂和商店，确保他们遵守SOP，该行动也会取缔业者滥用各个部门或机构发出通行信的违法行为。

他说，在冠病热点也会设立流动路障，尤其是在工厂区或工业区，执法行动将会结合所有执法单位的装备采取执法行动，包括出动直升机。

他指出，内政部将会取代国家安全理事会，接手负责特别任务队伍所扮演的角色，也就是负责研究所接获的民众投诉，包括采取后续行动。

他说，此举是为了改善与违法SOP有关的投诉处理程序，各个执法单位接获的所有投诉，不论是来自国安会、贸工部或地方政府，都由内政部协调，以便前往现场采取执法行动。

他说，民众可以通过国安会现有的投诉管道包括电邮，提出有关违反行管令SOP的投诉。

“此外，为了加速采取执法行动，民防部队也担任迅速回应队伍（rapid response team），前往各个动态融合识别热点系统（HIDE）所鉴定的冠病热点，相关的执法机构再采取后续行动。”