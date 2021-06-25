缅甸仰光一民间武装组织宣布为30起爆炸袭击事件负责

（早报讯）缅甸仰光省一民间武装组织“反法西斯武装部队”（Anti Fascist Armed Forces）6月24日宣称，该组织为近几个月以来在仰光发生的30起爆炸袭击事件负责，幷宣称这些袭击已导致22人死亡，至少25人受伤。

根据该组织在社交媒体上公布的一份文件显示，该组织自3月下旬开始对仰光省的警察局、街道管理员办公室、军方支持的联邦巩固与发展党（巩发党）办公室、军事驻地进行了共30次爆炸袭击，致22人死亡，至少25人受伤。

该组织称他们最近一次行动是于6月18日对仰光达梅镇区巩发党办公室发动的爆炸袭击，该行动导致一辆军用卡车和一辆出租车起火，至少六人受伤。

连日来，仰光省接连发生爆炸袭击和枪击事件，多名街道管理员被枪杀。

民间武装组织“反法西斯武装部队”于2021年3月成立，反对军方接管政权，是反对派武装力量“人民防卫军”当中的一支。缅甸国家管理委员会5月8日认定“人民防卫军”为恐怖组织。据了解，缅甸“人民防卫军”是由缅甸“民族团结政府”于5月5日宣布组建，随后缅甸胶塞、内比都等多地宣布，成立“人民防卫军”在当地的附属组织。

今年2月1日凌晨，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令敏昂莱。2月2日，缅甸国家管理委员会成立，敏昂莱任委员会主席。