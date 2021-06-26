美两党基建协议面临共和党议员反悔威胁

（早报讯）美国总统拜登宣布两党参议员达成的一项总投资额达5790亿美元（约7764.5亿新元）的基础设施协议仅仅一天，就面临共和党反悔的威胁，因为共和党议员试图扼杀民主党希望制定的一项规模更大的税收和支出计划。

彭博社报道，原本支持这项基建协议的其中11名共和党参议员面临党内要求他们退出协议的压力。因为拜登周四（24日）明确表示，如果要他签署基建支出法案，国会还需要通过一项高达数万亿美元的税收和社会支出计划，民主党人希望在不依赖共和党支持的情况下推动后者在国会获得通过。

这些威胁旨在向民主党温和派施加压力，特别针对西弗吉尼亚州参议员曼钦（Joe Manchin）和亚利桑那州参议员希尼玛（Krysten Sinema），他们的支持票对于拜登的税收和支出计划能否通过至关重要。

堪萨斯州共和党参议员莫兰（Jerry Moran）的办公室助理透露，支持基建协议主要内容的莫兰现在已经摇摆不定。莫兰正在向曼钦和希尼玛寻求保证他们将反对民主党提出的税收和支出计划。

如果曼钦和希尼玛做出任何类似的保证，将颠覆拜登与民主党籍参议院多数党领袖舒默和众议院议长佩洛西同时推进这两项法案的策略。

拜登6月24日宣布，与21名民主党和共和党参议员提出的基建协议达成了一致。这是一项八年计划，包括投入1090亿美元兴建道路桥梁等重大项目，730亿美元建设电力基础设施，660亿美元用于客运与货运铁路，650亿美元发展宽带接入，490亿美元用于公共交通，以及250亿美元用于机场。