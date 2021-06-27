加时险胜奥地利 意大利晋级8强

（早报讯）在本地时间今晨（6月27日）上演的欧锦赛16强赛事中，赛前备受看好的意大利遭到奥地利顽抗，最终经过加时赛，才以2比1险胜对手，杀进8强，将与比利时或葡萄牙争进4强。

几经辛苦成功晋级的意大利，也完成了惊人的12连胜，同时缔造了连续31场A级赛事不败的队史最佳纪录。

开赛后，意大利掌控战局，但无法突破奥地利的严密防守。第32分钟，伊莫比莱（Immobile）远射击中门框，两队上半场互交白卷。

易边后，奥地利反压意大利，65分钟，阿尔瑙托维奇（Arnautovic）头槌破门，但被VAR判越位在先，意大利逃过一劫。双方在法定时间都未能打破僵局，进入加时。

进球终于在95分钟出现，替补上阵的基耶萨（Chiesa）在右路接近底线接应长传，摆脱对手后窄角度射入，意大利领先1比0。10分钟后，同样替补出场的佩西纳（Pessina）在门前混战中劲射得手，意大利领先2比0，胜券在握。

第114分钟，卡拉伊茨（Kalajdzic）接应角球头槌破门，可惜为时已晚，奥地利最终以1比2不敌意大利，惨遭淘汰。

在另一场16强赛事中，因埃里克森事件而备受球迷瞩目的丹麦续写童话，以4比0痛宰威尔士，杀进复赛。

第27分钟，多尔贝里（Dolberg）打破僵局。第48分钟，内科·威廉斯（Neco Williams）送礼，多尔贝里梅开二度。第88分钟，梅赫莱（Maehle）近距离爆射，锁定胜局。威尔逊（Wilson）随后被红卡罚下，布拉伊什瓦伊泰（Braithwaite）补时4分钟锦上添花。最终，丹麦以4比0大胜威尔士，挺进八强。