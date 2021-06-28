南非再次上调封城等级以应对变种病毒

（早报讯）南非从周一（6月28日）起将“封城”等级提升至仅次于最高级的第四级，以应对第三波冠病疫情。这是该国近一个月来第三次上调“封城”等级。

新华社和路透社综合报道，南非总统拉马福萨星期天晚上发表全国电视讲话说，非洲疾控中心的报告显示，包括南非在内的非洲许多国家正在经历第三波疫情高峰。南非一些省份的公共医疗机构已经满负荷运转，并出现重症监护病床紧张的状况。因此，政府决定从6月28日至7月11日将封城等级提升至四级，其间禁止一切聚会、停止一切酒类销售、餐厅禁止堂食、延长宵禁时间，学校将从6月30日起停课。

拉马福萨说，最早在印度发现的德尔塔变种冠病病毒（即B16172）已出现在东开普省、西开普省、夸祖卢-纳塔尔省、豪滕省等地，成为推动第三波疫情高峰的主要因素。

他表示，南非已通过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）取得140万剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗，并呼吁符合条件的民众尽快预约接种冠病疫苗。

南非国家传染病研究所6月27日公布的数据显示，过去24小时该国新增冠病确诊病例1万5036起，累计确诊192万8897起；新增死亡病例122起，累计死亡5万9900起。

截至目前，南非有270多万人接种冠病疫苗。