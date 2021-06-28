比利时1比0粉碎葡萄牙卫冕梦

（早报讯）在本地时间今晨（6月28日）上演的欧锦赛16强焦点战中，“欧洲红魔”比利时凭靠托尔冈·阿扎尔（Thorgan Hazard）一脚定江山，以1比0气走寻求卫冕的葡萄牙，晋级8强迎战意大利。

比利时上半场控球时间略多，然而葡萄牙也不乏攻门机会，可惜“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）主踢的自由球，被比利时门将库尔图瓦（Courtois）扑挡。

上半场唯一的进球于42分钟出现，托尔冈·阿扎尔禁区外得球，推顺后拉弓劲射，皮球应声入网。

易边后，德布吕纳（de Bruyne）因伤退下火线，葡萄牙换入费利什（Felix）及布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）后，攻势一度凌厉，却都无功而返。73分钟，帅罗主踢自由球中人牆不入。葡萄牙最后关头猛攻，迪亚斯（Dias）头球攻门难逃库尔图瓦的十指关，而格雷罗（Guerreiro）又射门中柱。

尽管埃当·阿扎尔（Eden Hazard）也受伤离场，比利时最终仍维持1比0的胜果，将在星期六（7月3日）凌晨3时与意大利在慕尼黑争入4强。

尔冈·阿扎尔在赛后记者会上说，这次的进球是他“一生中最重要的进球”，并希望哥哥埃当尽快归队。

葡萄牙主帅桑托斯（Santos）则表示，比赛成绩不公平，并认为球员们都尽力了，他以球队为傲。

在小组赛势如破竹的荷兰，却在16强赛大热倒灶，以0比2不敌捷克出局。捷克晋级后将在星期日（7月4日）凌晨12时与丹麦在阿塞拜疆争入4强。

比赛转捩点在第55分钟出现，荷兰后卫德利赫特（de Ligt）拦截捷克前锋希克（Schick）时手球犯规，经VAR审视后遭裁判出示红卡驱逐出场，导致荷兰在10人踢11人下寡不敌众，先后在68分钟及80分钟失守，惨遭淘汰。