朝鲜公开外国人休养设施 或为吸引外资

（早报讯）朝鲜周一（28日）公开了为派驻金刚山一带的外国人修建的休养设施。分析人士认为，此举可能是为了吸引外资。

韩联社报道，朝鲜发行对外出版物的外文出版社当天发行“通川外交团休养所”画报集，介绍该休养设施可同时接待数十名访客，是提供治疗和休养服务的综合服务基地。

这是朝鲜第一次公开位于江原道通川郡的外交团休养所。

据悉，该休养所依山傍海，不仅设有配置体成分分析仪等设施的健身中心，还有桌球球场、练歌房、户外餐厅等。休养所还根据访客需求提供海水浴、泥疗等各种服务。

至于该外交团休养所是新设还是旧楼改建而成的尚不得而知。

朝鲜劳动党和特殊机构疗养所多位于通川郡侍中湖附近，鉴于此外交团休养所可能利用其中一处改建而成。该休养所主要面向派驻朝鲜的外交人员提供服务，但从外文出版社在画报中刊登的国际电话号码、英文版简介等来看，该设施也可能针对海外游客建造。

分析人士认为，这是朝鲜为吸引投资自主开发金刚山计划而迈出的第一步。朝鲜有意通过自主改建休养设施，并以此为基础吸引外国人投资金刚山旅游项目。

金刚山旅游于1998年正式启动，成为韩朝交流的象征。2008年韩方一名游客被枪击身亡事件发生后，该项目全面中断。朝鲜近期开始自主推进金刚山旅游开发项目。