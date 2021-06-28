慕尤丁宣布金援配套：国家财务虽吃紧 持续以人民和谐为先

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁承诺，纵使国家财务相当吃紧，国盟政府将会持续以人民和谐为先，并表示绝不会在维护人民对抗冠病疫情一事上有所妥协。

“我今天可以向大家承诺的是，虽然国家财政有限，国盟政府依旧会将人民和谐放在首位，绝不会在抗疫事件中有所妥协。”

“因此，我今天会做一些重要的宣布，一些宣布对大家而言都是好消息。”

慕尤丁今天（6月28日）在宣布总值达1500亿令吉（约485亿新元）的“保护人民与经济复苏援助配套”（简称复苏配套）时指出，在6月15日宣布国家复苏计划，做为逐步退出行动管制令的退场机制时，也是让人民可以配合政府，共同抗疫及恢复国家经济。

“这项复苏计划涵括4个阶段及3个指标，即若要进入下一个阶段，每日确诊病例、加护病床的使用率、及人民完成2剂疫苗的接种率都须达标。”

他说，政府将在明日（29日）开始，分阶段发放500令吉人民援助金（BPR）。

他指出，政府在宣布经济与人民强化配套加强版（PEMERKASA TAMBAHAN/PLUS）的时候，同意在7月提供额外500令吉的人民援助金。

“人民援助金第三阶段，即介于100令吉至1400令吉的援助金额将于9月发放。”

他说，9月也会处理涉及人民援助金的上诉案例。“整体而言，人民援助金直至年底的拨出金额为49亿令吉。”

他指出，政府将会在10月份派发一次性500令吉援助金给失业人士，预料将能让100万名马国社险机构（PERKESO）及公积金局（KWSP）会员受惠。

他说，虽然马国在复苏计划下的首阶段封锁未能达到设定的门槛，但实施首阶段封锁已经显示正面的迹象。

他指出，迄今为止，国内9个州属当中，每日确诊病例已经降至每10万名居民当中低于12起病例的水平。几乎所有州属至今都有超过10%的人口接种至少一剂疫苗。

他说，在考量到当前的疫情状况，尤其国内出现更加凶猛的变种病毒，政府意识到有必要提高全国冠病疫苗接种计划（PICK），让更多人可以立即接种疫苗。