航空组织：欧盟疫苗护照协调不足机场恐陷混乱

（早报讯）代表欧洲最大航空公司和机场的团体警告说，除非欧盟各国更好地协调冠病疫苗电子护照安排，并确保飞机乘客抵达机场前已经办好相关手续，否则各国机场恐将出现混乱和长时间等候的情况。

欧盟将在7月1日（周四）正式启用电子版的冠病疫苗旅行通行证，但国际机场协会（ACI）、欧洲航空协会（A4E）、国际航空运输协会（IATA）和欧洲支线航空公司协会（ERA）在给欧盟领导人的一封信中指出，欧洲各国的疫苗通行证方案错综复杂，情况非常令人担忧。

它们在志期6月28日的联署信中写道，“随着未来几周的航空客运量逐渐增加，欧洲机场出现大混乱的风险是真实存在的。”

其中一名签署人、IATA欧洲副主席拉斐尔施瓦茨曼表示，冠病大流行暴发后，在机场办理登记手续的时间已从疫情前的1至1.5个小时增加到3小时。

他说，如果各国不采取应变行动，而机场客运量恢复到疫情前水平，在机场排队等候的时间可能会暴增到不可接受的5至8小时。

信中说，要避免机场在夏季高峰期出现大排长龙和延误的唯一方法，是在飞机乘客到达机场前，让他们通过远程方式提交疫苗电子护照和入境信息表格。

信中强调，核查疫苗电子护照等相关信息的工作必须且只能在旅客出发的国家进行，而不是在其目的地国家进行；同时，健康数据应该由各国政府负责管理，并得提供检查二维码扫描系统的设备。

所谓疫苗电子护照是通过二维码扫描系统显示乘客是否已完成冠病疫苗接种、有冠病免疫力或阴性的冠病检测结果。

这项系统从7月1日起将在欧盟全境启用，但各国仍需要进行额外的检查并配备系统条码读取器。