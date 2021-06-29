姆巴佩失点球 瑞士爆冷淘汰法国

（早报讯）在本地时间今晨结束的两场欧锦赛16强淘汰赛中，西班牙、克罗地亚、法国和瑞士为球迷献上了总进球多达14个的经典之战。常规赛90分钟结束后，两场比赛都踢成3比3，而且都是最后关头绝平。不同的是，西班牙通过加时赛以5比3力挫克罗地亚，而世界杯冠军法国则在点球决战中以4比5惜败，大热倒灶，无缘8强。

在罗马尼亚布加勒斯特上演的法瑞大战，瑞士射脚塞费罗维奇（Seferovic）15分钟首开纪录。下半场，法国门将洛里斯（Lloris）扑出罚球，前锋本泽马（Benzema）随后在短短3分钟内梅开二度，反超比分。

75分钟，波格巴（Pogba）世界波建功，法国看似胜券在握。没想到场上风云突变，塞费罗维奇81分钟头槌破门，追成2比3，瑞士老将加夫拉诺维奇（Gavranovic）90分钟射入死角，双方战成3比3。

加时赛中，本泽马伤退，两队再无进球。进入点球大战决胜，前9名球员全部射入，最终法国第五个出场球员姆巴佩（Mbappe）射失点球，法国点球4比5憾负瑞士，爆冷出局，瑞士将在复赛对阵西班牙。

法国主帅德尚（Deschamps）在赛后记者会上说，被淘汰是“非常痛苦”的，但是他们必须接受事实，球队也不怪姆巴佩踢失点球。

在丹麦哥本哈根举行的克西之战，西班牙门将乌奈·西蒙（Unai Simon）出现低级失误，自摆乌龙。38分钟，萨拉维亚（Sarabia）补射建功，两队上半场踢成1比1平手。

易边后，阿斯皮利奎塔（Azpilicueta）57分钟头槌破门，费兰·托雷斯（Ferran Torres）76分钟单刀得手，西班牙领先3比1。绝地反击的克罗地亚85分钟由奥尔西奇（Orsic）扳回一球，帕沙利奇（Pasalic）在补时阶段头槌追成3比3，将比赛拖入加时。

加时赛中，莫拉塔（Morata）和奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）各建一功，最终帮助西班牙以5比3战胜克罗地亚。

西班牙主帅恩里克（Enrique）在赛后记者会上说，很高兴有第二次机会赢得比赛。