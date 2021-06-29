美科学家恢复被删病毒序列 有望促进冠病溯源

（早报讯）美国一名科学家表示，其最新研究显示，即使在缺乏实地研究的情况下也有可能促进对冠病起源的理解。

美国之音引述《华尔街日报》周一（28日）的报道说，美国总统拜登将在7月中旬收到一份冠病溯源45天调查报告。美国官员表示，即使是部分进展也可能缩小对冠病起源认识的分歧，并为进一步调查提供线索。

不过，美国官员也表示，为期90天的冠病源头调查可能不会得出一个明确结论，“最主要的障碍是中国拒绝提供进一步数据，也不允许调查人员进一步接触武汉病毒研究所的科学家。”

但是，美国一位科学家上周发表论文说，“即使没有进一步的实地研究，通过更深入地探索国家卫生院（NIH）和其他机构存档的数据，也有可能促进对严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病原始毒株）起源或早期传播的理解。”

布鲁姆（Jesse Bloom）是西雅图弗雷德·哈钦森癌症研究中心的首席研究员、病毒学家。6月22日他发表了论文《恢复被删除的深度测序数据为早期武汉新冠病毒流行提供更多信息》。这篇论文尚未得到同行评估。

布鲁姆首先从谷歌云端恢复了一些被删除的文件，重建了13个武汉疫情早期病例的序列，对这些序列的系统发育分析表明，冠病在2019年12月海鲜市场相关的疫情暴发之前就已经在中国武汉市传播了。

其次，他发现一些原先存储在美国国家卫生院一个数据库里的序列被删除了，经询问，国家卫生院确认，这是在递交这些序列的中国研究人员提出要求后删除的。

对这些被删除的病毒样本序列进行研究后，布鲁姆得出的结论是，“作为世卫组织-中国联合报告重点的华南海鲜市场序列，并不能完全代表武汉早期疫情的病毒。”

布鲁姆发现，海鲜市场2019年12月的病毒样本包含三个基因突变，而几周后搜集的病毒样本没有这些突变，也就是说，后来发现的病毒与在蝙蝠身上发现的冠状病毒相似度更高。

《纽约时报》说，“这支持了这种病毒的一些早期谱系没有经过海鲜市场的观点。新分析支持了早些时候的说法，即在2019年12月与生鲜市场有关的最初疫情暴发前，多种冠状病毒可能已在武汉传播开来。”

位于纽约伊萨卡的非营利科学机构《生物科学资源项目》执行主任、病毒学家拉瑟姆（Jonathan Latham）说，布鲁姆的研究报告全面排除了华南海鲜市场为源头的说法，并为证明病毒从实验室逃逸推进了一步。

拉瑟姆在回复评论要求的电邮中说：“研究显示了一个单一物种跳跃到了人类身上，而这与我们对典型的人畜共患爆发的理解不一致。”他说：“一个单一物种的跳跃，从另一方面看，暗示了实验室逃逸。”

不过，《华尔街日报》引述匹兹堡大学病毒学家库珀博士的话说，“删除的序列并不能解决关于大流行病是由实验室事故还是动物传染给人的持续争论。”

布鲁姆是今年5月14日在《科学》杂志发表的《调查冠病起源》公开信的共同作者。该信批评世卫组织-中国联合调查报告，对冠病的自然和实验室溢出“这两种理论没有得到平衡的考虑”；认为“进一步明确这一流行病的起源是必要、可行且能达到的”。