世卫敦促已完成冠病疫苗接种的人继续戴口罩

（早报讯）鉴于全球面对更具传染性的变种冠病病毒威胁，世界卫生组织强调，即使是完成冠病疫苗接种的人也应该继续戴口罩。

《纽约时报》报道，最早在印度发现的德尔塔变种冠病病毒（即B16172变种毒株），现已出现在至少85个国家和地区。过去两周，美国感染这个变种病毒的人数翻了一番，每5起病例就有1起是德尔塔变种所导致。

世卫组织总干事谭德塞6月25日的记者会上说：“随着新变种病毒的出现，使用所有可动用的防疫工具现在变得更为迫切，这就包括接种疫苗和实施公共卫生与社会措施。”

世卫组织负责卫生产品获取事务的助理总干事西芒也强调，即使是接种了疫苗的人也应继续戴口罩、避免群聚场所、与他人保持社交距离，并得确保所处空间通风良好，经常洗手，避免在他人周围打喷嚏或咳嗽等。

另一名世卫组织高级顾问艾尔沃德说：“我们的意思是，你完成疫苗接种后，请继续遵守安全措施，因为你还是可能成为病毒传播链的一部分。你未必获得了充分的保护。”

不过，美国疾病控制与预防中心（CDC）早在5月就宣布，完成疫苗接种人在室内无须再戴口罩，也不需要再与他人保持6英尺的安全距离。即使是针对疑似接触者，CDC也放宽了对冠病检测和隔离的要求。

CDC发言人周一（28日）被问及世卫组织的新指引时，叫记者参考CDC网页的指引，没有迹象表明CDC将做出任何改变。