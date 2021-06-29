峇厘岛雅加达炸弹恐嫌8月30日美国受审

涉嫌策划2002年峇厘岛炸弹恐怖袭击和2003年雅加达酒店恐袭的印度尼西亚极端武装组织回教祈祷团头目汉巴里，将于8月30日在美国面控。

《海峡时报》报道，原名里端·伊萨穆丁（Riduan Isamuddin）的汉巴里和他的两名助手将在美国关塔那摩湾，在美国军事委员会面前受审。

将与汉巴里一起受审的是两名马来西亚人——莫哈末纳西尔（Mohammed Nazir Bin Lep，又名Lillie）和莫哈末法力克（Mohammed Farik Bin Amin，又名Zubair），他们是汉巴里的左右手，曾接受国际恐怖组织卡伊达的训练。

现年约57岁的汉巴里2003年8月14日，在美国和泰国的联合行动中，在泰国阿瑜陀耶古城（Ayutthaya）落网；2006年被转移到美国关塔那摩监狱。

汉巴里等三人面对一系列罪状，包括违反战争法的谋杀罪、试图谋杀罪、蓄意严重伤害、恐怖主义罪、袭击平民与平民财产罪等。

2002的峇厘岛炸弹恐袭造成202人死亡，其中164人为外国游客，过半是澳大利亚人；另有超过330人受伤。回祈团也策划了2003年8月5日的雅加达万豪酒店爆炸案，造成12人死亡，近150人受伤。

印尼当局指汉巴里曾密谋策划其他针对美国客机和外国人的攻击行动。