加时2比1绝杀瑞典 乌克兰复赛斗英格兰

（早报讯）在本地时间今晨上演的欧锦赛最后一场16强赛事中，乌克兰凭津琴科（Zinchenko）一射一传，加时赛补时阶段以2比1绝杀踢少1人的瑞典，晋级8强硬撼英格兰。

第27分钟，津琴科禁区内左侧凌空抽射破门，首开纪录。第43分钟，福斯贝里（Forsberg）远射出现折射入网，扳平比分。易边再战，双方都没有进球，常规比赛时间，两队踢成1比1平手。

加时上半场99分钟，丹尼尔松（Danielson）粗野拦截，直接被罚红卡，瑞典剩下10人应战，形势逆转。加时下半场补时1分钟，替补上阵的多夫贝克（Dovbyk）接应津琴科妙传，头槌绝杀瑞典，以2比1晋级8强，将与英格兰争入4强。

在较早前进行的比赛中，坐镇主场的英格兰凭斯特林（Sterling）建功，以及队长凯恩（Kane）本届赛事的首个进球，以2比0击败宿敌德国，终结了自1966年以来淘汰赛逢德国必败的纪录，顺利挺进8强。

经过4天的激烈比赛，意大利、比利时、瑞士、西班牙、乌克兰、英格兰、丹麦、捷克闯入了本届欧锦赛8强。

小组赛同列死亡之组的夺冠热门球队－－世界杯冠军法国、上届欧锦赛冠军葡萄牙和德国齐齐出局，包括姆巴佩（Mbappe）、克·罗纳尔多（C Ronaldo）、哈弗茨（Havertz）等球星遗憾止步16强。

欧锦赛8强大战将在本地时间7月3日凌晨正式打响，分别是瑞士对西班牙、比利时对意大利、捷克对丹麦、乌克兰对英格兰。