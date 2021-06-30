科学家研发可提供暴露于冠病环境信息的面罩

（早报讯）一项研究显示，集成在口罩和夹克等可穿戴织物中的微型传感器，可提供有关暴露于冠病等致病病原体的即时信息。

法新社报道，研究合著者、哈佛大学韦斯生物启发工程研究所（Wyss Institute）科学家阮彼得（Peter Nguyen）表示，这种高灵敏度测试装置此前仅限在实验室使用，现在被集成到了可穿戴织物，“超出了健康可穿戴品牌FitBit或苹果智能手表Apple watch所能提供的范围。”

他说：“这个概念类似于我们的皮肤功能，它极度细致敏感，可以让你自动感知环境，你不需要做任何事情。”

这项研究报告周一（28日）刊登在学术期刊《自然生物技术》上。

在这项新研究中，科学家成功重新创造可感知危险微生物的细胞部分，并通过冷冻干燥法保存。阮彼得说，要重新激活它们只须加水，“就像泡即食拉面一样”。

此前的类似检测均采用活细胞。研究人员表示，在非医疗环境中，活细胞可能过于脆弱，甚至危险。

在新研究中，研究人员不使用活细胞，只使用活细胞里的工具——无细胞表达系统。由于它们不是活细胞，研究人员可以把它们冷冻干燥并保存多个月，直到需要时才予以激活。

报告作者指出，使用CRISPR基因编辑技术的这个传感器可与实验室里的病毒检测相匹配，并织入可穿戴织物中。

阮彼得说，这个可穿戴传感器对“可能暴露于病原体或毒素环境中工作的人可能有帮助。

研究人员目前开发了一个冠病检测面罩原型，面罩上附有一块传感器，用于收集使用者的呼吸颗粒。

使用者戴上面罩至少15分钟后，须刺穿面罩上的一个小袋子，把水样本加入传感器以进行分析。面罩上的条状物会显示分析结果。

另外，研究人员还开发了一件供危险环境工作者穿的夹克，通过液体发现其暴露风险。

夹克中的光纤线将信息从织物中的微型传感器传送到夹克内的微型检测器，该检测器只有一粒小糖果棒那么大。

阮彼得说，短期来说，这些可穿戴设备适用于诊所，供特殊情况使用。从长远来看，可穿戴设备可以推广到市面上，当社区暴发疫情时，人们就可以轻易地自我检测。