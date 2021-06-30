报告：全球80%新燃煤发电厂项目来自亚洲五国

（早报讯）分析全球清洁能源过渡情况的非盈利金融智库指出，全球80%的新燃煤发电厂计划是来自亚洲五个国家。

路透社报道，“碳追踪”组织（Carbon Tracker）周三（30日）发布报告说，证据表明，这些项目多不符合经济效益，不仅将导致1500亿美元（约2017亿新元）的资金浪费，还会使国际应对气候变化的目标遥不可及。

被点名的五个国家为中国、印度、印度尼西亚、日本和越南，五国合共计划建造超过600个燃煤发电厂，总容量将超过300吉瓦。

“碳追踪”电力与公用事业负责人冯德尼恩说，这五个亚洲国家现在经营着全球近四分之三的燃煤电厂。超过一半的电厂在中国。她指其中27%的现有产能无利可图，另外30%的产能仅止刚达到收支平衡。

冯德尼恩说：“投资者应该避开新的煤炭项目，许多项目一开始就可能面对负回报。”

“碳追踪”报告说，到2024年，每个主要地区的可再生能源都将比煤炭便宜。到了2026年，几乎100%的全球煤炭产能的运行成本都将高于建设和运营可再生能源发电厂。

国际可再生能源机构上周表示，可再生能源的成本正在令新的和一些现有的燃煤发电厂承受压力。

欧美国家对煤炭的使用量已经减少，各国政府面对减少碳排放的压力，而《巴黎气候协议》要求把全球平均气温升幅控制在工业革命前2摄氏度水平以内；许多投资者也不再投资于煤炭项目。但一些新兴经济体表示，他们仍然需要这种燃料。