研究：美军接种mRNA疫苗后的心肌炎发病率高于预期

（早报讯）根据美国一项新研究报告，美国军人接种冠病疫苗后出现心肌炎的发病率，尽管十分罕见，但还是比预期来得高。

路透社报道，23名平均年龄25岁的健康男性在接种辉瑞—BioNTech或莫德纳冠病疫苗的四天内申诉胸痛，发生率高于先前预期。这两款疫苗都是采用信使核糖核酸（mRNA）技术。

其中19人是接种第二剂疫苗的现役军人，其余人为接种第一剂或是退役军人。

研究说，根据一般人群的估计，在接种了两剂疫苗的43万6000名男性军人中，可能会出现8起或少过8起心肌炎个案。

研究中的8名军人接受扫描诊断，扫描显示出无法用其他原因解释的心肌炎迹象。研究中的患者年龄介于20至51岁。

美国卫生监管机构上周在采用mRNA技术的冠病疫苗文献中添加警告声明，指接种者面对心肌炎的罕见风险，但指这个情况多出现在年轻男性身上，并强调接种疫苗以预防冠病的好处依然大于其风险。

研究报告周二（29日）在心脏病学医学期刊JAMA发表。出现心肌炎的23人在报告发布时已经康复或正在康复中。

美国疾病控制与预防中心（CDC）4月开始调查采用mRNA技术的冠病疫苗和心肌炎的潜在联系。以色列此前表示正在研究接种辉瑞-BioNTech疫苗者出现心肌炎病例的情况，美国军方过后也报告了同样情况。其他国家的卫生机构也开展自己的调查。