美国大辞职潮来临 95%员工想换工

（早报讯）美国大辞职潮来临，就业网站Monster.com最新报告显示，在这被称为“大辞职”（Great Resignation）的风潮中，美国高达95%的员工正考虑换工作，92%的员工甚至愿意转行寻找合适的职位。据报道，大多数人认为倦怠和缺乏成长机会是推动这些变化的原因。

Monster研究和洞察资深副总裁布朗萨克说：“当大家处于疫情阵痛时，很多人只能低头屈服；而现在呈现的是另一种自信。”

根据劳工部数据，光是4月就有400万人辞职，创下历史新高。与此同时，求职者有更多选择机会。劳工部最新统计显示，职位空缺数达创纪录的930万个。布朗萨克说：“这绝对是求职者想要试探性地看看有什么选择的原因。”

随着冠病疫苗接种的兴起，重返办公室的规划也在增加，这也促使更多员工慎重考虑选择。根据人力资源公司LaSalle Network的一份报告，在对350多位总裁、人事主管和财务负责人进行的调查中，70%表示计划最迟在秋天之前让员工重返办公室。

LaSalle Network发现，在打算重启办公室的公司中，如何管理想要继续远程工作的员工是首要问题。雷坦说：“如果出现一波员工离职潮，企业就必须正视这个问题。”

根据麦肯锡的另一项调查，现在，90%的机构将结合远程工作和现场工作。然而，大多数公司表示，它们还没有确定具体结果会是如何。