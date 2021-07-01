主导入侵阿富汗 美前防长拉姆斯菲尔德逝世

（早报讯）美国鹰派前国防部长拉姆斯菲尔德（Donald Rumsfeld）周三（6月30日）逝世，终年88岁。拉姆斯菲尔德曾在福特和小布什两位总统任内出任防长，在小布什任内，美国发动了阿富汗和伊拉克战争。

综合报道，拉姆斯菲尔德的家属当天发表声明，指他在新墨西哥州城镇陶斯（Taos）在家人陪同下逝世。声明写道：“历史可能会记得，他逾60年来在公共服务的非凡成就，但对于最了解他的人而言…我们将会记得他对妻子、家人及朋友坚定不移的爱，以及他献身国家的正直。”

家人在声明中形容他是一位美国政治家和好丈夫、父亲、祖父和曾祖父。不过声明没提到他的死因。

拉姆斯菲尔德是美国史上首名两度担任防长职务，包括在1975至77年福特执政时，是最年轻的防长。到了2001至06年小布什时代，则成为最年长的防长。另外他曾经在1988年参加共和党总统候选人初选。

拉姆斯菲尔德第二度担任防长时，纽约世贸中心等地发生911袭击，他之后主导美军入侵阿富汗，推翻塔利班政权，并在2003年指挥美国为首的联军进攻伊拉克。

不过在2004年，有美军被揭发在伊拉克首都巴格达附近一间监狱内虐待囚犯，惹来国际社会批评。拉姆斯菲尔德曾两度向小布什提出辞职，但遭到拒绝。

截至2005年末，驻伊美军在恐袭中的死亡人数已超过2,000人，不少人要求拉姆斯菲尔德下台。2006年，共和党在中期选举中惨败，拉姆斯菲尔德在那之后宣布辞职，结束近六年的国防部长生涯。