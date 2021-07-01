美国众议院批准成立独立委员会 调查国会大厦围攻事件

（早报讯）美国众议院周三（6月30日）以微弱优势，通过了民主党提出的一项法案，成立一个由13名成员组成的委员会，以调查1月6日对国会大厦的袭击事件。共和党人认为这项调查是一种党派政治做法。

彭博社报道，众议院议长佩洛西在投票前说：“那一天，1月6日，是美国历史上最黑暗的日子之一。暴徒试图阻止选举认证和权力和平交接，而这正是我们民主的基石。”

民主党人全部投了赞成票，只有两名共和党人加入民主党人的行列，投票结果为222票赞成、190票反对。决议成立一个众议院特别委员会，不需要参议院同意或总统签字即可开始调查。

5月份，35名众议院共和党人投票赞成成立一个独立的两党委员会，调查前总统特朗普的支持者冲击国会大厦的原因——当时国会正在认证大选投票结果。但参议院共和党领袖麦康奈尔领导共和党人成功阻止了成立这个委员会的立法。

众议院其他共和党人表示，民主党人正试图将责任归咎于特朗普，并表示重点应该放在安全部门为何未能预测和阻止袭击上。

法案没有规定该委员会完成工作的最后期限。有关调查可能持续到2022年，即决定众议院和参议院控制权的中期选举年。

佩洛西可以选择该委员会的主席。主席有权发出传票，只需与委员会内的共和党领袖协商即可。佩洛西还将任命该委员会的所有其他成员，但其中5个名额需要“与少数党领袖协商”。佩洛西的办公室表示，她正在选择一名共和党人进入她的考虑人选。