全球130个国家达成最低公司税率协议

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年7月2日 6:55 AM

更新 / 2021年7月2日 8:17 AM

拜登说：制定了全球最低税率，大型跨国公司再也无法把在美国或任何其他国家赚取的利润隐藏在低税收管辖区。（法新社）
拜登说：制定了全球最低税率，大型跨国公司再也无法把在美国或任何其他国家赚取的利润隐藏在低税收管辖区。（法新社）

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（早报讯）经过两天谈判，全球130个国家就制定一套更平衡的跨国企业税务制度达成协议，同意把最低公司税率定在至少15%；九个国家包括三个欧盟成员国没有签署协议。

路透社和彭博社综合报道，主持此次谈判的经济合作与发展组织（OECD）周四（7月1日）在谈判结束后表示，设定至少15%的全球最低企业税率，每年可为全球带来约1500亿美元（约2024亿新元）的额外税收。

签署协议的130个国家的国内生产总值（GDP）占全球90%以上。

美国总统拜登发表声明说：“制定了全球最低税率，大型跨国公司将不能再迫使世界各国竞相压低企业税。它们将必须缴纳公平份额的税款，再也无法把在美国或任何其他国家赚取的利润隐藏在低税收管辖区。”

没有签署这项协议的国家，除了实施低税制的欧盟国家爱尔兰、爱沙尼亚和匈牙利，还包括秘鲁、巴巴多斯、圣文森特和格林纳丁斯、斯里兰卡、尼日利亚和肯尼亚。

全球最低税率协议将在今年10月二十国集团（G20）罗马峰会召开前做最后敲定，并在2023年正式生效。

七国集团（G7）6月6日达成一项历史性协议，支持制定最低公司税率定在15%，目的是确保像谷歌、面簿和亚马逊等大规模跨国公司缴纳合理份额的税款，阻止它们转移利润以减少缴税，甚至“零缴税”。

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