全球130个国家达成最低公司税率协议

（早报讯）经过两天谈判，全球130个国家就制定一套更平衡的跨国企业税务制度达成协议，同意把最低公司税率定在至少15%；九个国家包括三个欧盟成员国没有签署协议。

路透社和彭博社综合报道，主持此次谈判的经济合作与发展组织（OECD）周四（7月1日）在谈判结束后表示，设定至少15%的全球最低企业税率，每年可为全球带来约1500亿美元（约2024亿新元）的额外税收。

签署协议的130个国家的国内生产总值（GDP）占全球90%以上。

美国总统拜登发表声明说：“制定了全球最低税率，大型跨国公司将不能再迫使世界各国竞相压低企业税。它们将必须缴纳公平份额的税款，再也无法把在美国或任何其他国家赚取的利润隐藏在低税收管辖区。”

没有签署这项协议的国家，除了实施低税制的欧盟国家爱尔兰、爱沙尼亚和匈牙利，还包括秘鲁、巴巴多斯、圣文森特和格林纳丁斯、斯里兰卡、尼日利亚和肯尼亚。

全球最低税率协议将在今年10月二十国集团（G20）罗马峰会召开前做最后敲定，并在2023年正式生效。

七国集团（G7）6月6日达成一项历史性协议，支持制定最低公司税率定在15%，目的是确保像谷歌、面簿和亚马逊等大规模跨国公司缴纳合理份额的税款，阻止它们转移利润以减少缴税，甚至“零缴税”。