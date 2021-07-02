美国首次指系统性种族歧视与人口贩运相关联

（早报讯）美国在周四（1日）发布的《人口贩运问题报告》中，首次将系统性种族歧视和人口贩卖问题联系起来。

美国之音报道，美国国务院指出，17个国家在打击人口贩运问题上缺乏行动，歧视性的政策使人口贩卖问题长期存在。

报告继续把中国列入表现最差的第三类国家的名单，称中国有“普遍的强迫劳动的政策或模式”，尤其是在新疆地区。

美国国务院评估了全球188个国家和地区，在2020年4月1日到2021年3月31日期间打击人口贩运的努力，其中包括美国。这是美国国务院第21年发布这样的报告。

美国国务卿布林肯说：“如果我们真的要消除人口贩运，我们还必须努力打击系统性的种族主义、性别歧视和其他形式的歧视。”

美国国务院的《人口贩运问题报告》根据国家打击人口贩运问题的努力而将它们分为四类：第一类最好，第三类最差，中间两个类别是第二类和第二类观察名单。排在第三类的国家可能会受到制裁以及在获得美国和国际外国援助的机会时受到限制。

今年被列为第三类的17个国家分别是阿富汗、阿尔及利亚、缅甸、中国、科摩罗、古巴、厄立特里亚、伊朗、尼加拉瓜、朝鲜、俄罗斯、南苏丹、叙利亚、土库曼斯坦，委内瑞拉，几内亚比绍和马来西亚。

几内亚比绍和马来西亚今年从原来的第二类观察名单上被降级为第三类。

美国国务院也将六个美国盟国包括塞浦路斯、以色列、新西兰、挪威、葡萄牙和瑞士，从第一类降级到第二类，因为据报它们没有满足打击人口贩运的国际标准。