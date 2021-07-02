白宫将派特别应对组到德尔塔变种肆虐社区

（早报讯）为应对高传染性的德尔塔变种冠病病毒和冠病疫苗接种率低地区的病例激增，美国白宫决定向全国的疫情热点派遣特别应对小组。

路透社报道，美国快速的疫苗接种运动使染疫人数大幅放缓，1月份的七天平均单日确诊病例数超过25万起，6月中旬下降到了1万1000起左右。

但此后的每日病例数持平，在过去一周上升约10%至1万2500起，原因是最早在印度发现的德尔塔变种病毒（即B16172变种病毒）正在接种率偏低的中西部和东南部蔓延。

白宫冠病应对高级顾问齐恩茨周四（1日）向媒体表示，“热点响应”团队可为病例增加的社区快速提供额外的检测用品和治疗法。

他说，白宫正在动员联邦人员为社区公共卫生当局提供支援，疾病控制与预防中心（CDC）则将协助社区遏制潜在疫情。

CDC主任瓦伦斯基6月29日表示，美国有超过1亿8000万人和超过66%的成年人已接种冠病疫苗，但仍有大约1000个县的疫苗接种率低于30%。

她说：“很显然，有大量民众没有接种疫苗的社区还是面对风险。”

Evercore ISI医疗保健分析师纽谢尔在6月29日的报告中指出，内华达州和密苏里州现在的冠病感染率最高，犹他州、怀俄明州和内布拉斯加州等州近期也出现多个感染群。