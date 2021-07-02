澳洲收紧入境人数并制定后冠病路线图

（早报讯）澳大利亚总理莫里森周五（7月2日）宣布，澳洲将把每周的海外抵境人数减少一半。

路透社报道，在澳洲政府颁布新旅行限制之际，澳洲有三个州的首府都面对德尔塔变种冠病病毒引发的感染群，这意味着全澳近半数人口被禁足在家。最近暴发的感染群都与作为隔离设施的酒店有关。

莫里森周五召开内阁会议后说，现在，澳洲每周只能让大约3000名旅客入境，入境人数上限最迟将在7月14日敲定，但部分州属可能会提前收紧入境措施。

另外，莫里森也表示，内阁已就后疫情路线图达成一致，将分四个阶段重新开放澳州。

当他强调，一切将取决于澳洲的冠病疫苗接种水平，接种率达标，澳洲才能把冠病视为应对一般流感来处理。

莫里森说：“从接种前阶段过度到接种后阶段，我们就必须自行调整面对冠病的心态。”

莫里森也表示，分四个阶段解封的计划将给予已接种疫苗的人更多自由，例如从海外入境澳洲后的隔离期限将会缩短。

已封锁了一个星期的新威尔士州周五通报31起新社区病例，创今年以来的新高。该州两周多前出现的新感染群，至今累计确诊人数已超过200。

新州首府悉尼说，未来几天的新确诊病例可能还会继续上升。

昆士兰州官员则表示，境内部分地区的封锁措施于即日起放宽，但昆士兰首府布里斯班和临近地区因出现三起新病例，将延迟一天解封。

北领地首府达尔文的封锁措施也在周五解除；珀斯的限制措施周五稍后才会有定夺。