IMF：美联储或需从2022年底开始加息

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）表示，鉴于未来几年美国通胀率将持续高于2%的目标，美国联邦储备委员会可能需要从2022年年底或2023年年初开始加息。

新华社报道，IMF周四（7月1日）在结束对美国第四条款磋商的声明中说，预计今年美国经济增速将达到7%，高于4月预测的6.4%。大规模财政刺激增加了美国通胀率持续高于2%目标的可能性。预计到今年年底，以美国个人消费支出价格指数衡量的通胀率将达到4.3%，到2022年年底将放缓至2.4%，但此后几年仍将维持在2%以上。

IMF认为，美国经济快速复苏和额外的财政支持使得美联储未来几个月有必要考虑转变货币政策，美联储可能需要从2022年上半年开始缩减资产购买规模，从2022年年底或2023年年初开始加息。

IMF认为，美国经济面临的主要风险仍然来自冠病疫情，需要继续推动疫苗接种，并制定应急计划防范疫情反弹。此外，如果美国国会最终通过的一揽子财政支出法案的规模小于拜登政府的提议，也会对美国经济构成下行风险。

IMF指出，令人严重关切的是，过去四年美国政府引入的许多贸易扭曲措施仍然存在，特别是美国政府仍然维持对进口钢铝产品、洗衣机、太阳能电池板和一系列中国商品加征关税，并承诺在公共采购中优先购买美国产品。IMF呼吁美国政府撤销贸易限制和加征关税措施，严格限制“购买美国货”条款，使其符合美国的国际贸易义务。

IMF指出，过去四年，美国基于汇率低估发起反补贴调查，并将汇率条款纳入贸易协定，也对多边贸易体系和国际货币体系构成严重风险。将汇率低估视为应当抵消的补贴可能会加剧贸易紧张局势并引发贸易报复。IMF认为，美国应与贸易伙伴建设性合作，更好解决影响外部收支平衡的宏观结构性扭曲问题，增强以规则为基础的多边贸易体系。

第四条款磋商是IMF经济学家每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。