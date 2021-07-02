美国2021财政赤字预计将达3万亿美元

（早报讯）美国国会预算办公室7月1日（周五）发布的报告显示，预计2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）美国联邦政府财政赤字将达3万亿美元（约4万亿新元）。

报告显示，冠病疫情造成的经济损失和美国采取的疫情应对措施进一步扩大美财政赤字，预计2021财年美国联邦财政赤字占国内生产总值（GDP）的比重将达13.4%，为1945年以来第二高水平。

美国财政部最新数据显示，2021财年前8个月，美国联邦政府财政赤字已升至2.06万亿美元。

报告预计，未来美国联邦财政赤字将缩窄，但2022财年到2031财年间，年均财政赤字仍将达1.2万亿美元。报告还预计，截至2021财年底，美国联邦公共债务将达23万亿美元，约占美国GDP的103%；到2031财年，美国联邦公共债务占GDP的比重将进一步升至106%。

受疫情逐步缓解和服务性消费反弹影响，报告预计今年美国经济增速将达7.4%，明年将放缓至3.1%。此外，受劳动力增长进一步放缓影响，2024年至2031年美国年均经济增速将大幅下降。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席麦吉尼亚斯指出，报告凸显解决美国财政挑战的必要性。随着美国经济从疫情中复苏，决策者应确保新投资不会增加财政赤字，并转向削减政府债务，逐步走上可持续的财政轨道。