马国选择爱立信为5G网络发展合作伙伴

（早报讯）马来西亚政府负责发展5G网络计划的国家数码有限公司（国家数码，DNB）宣布，根据招标结果，马国选择瑞典的爱立信（Ericsson）作为合作伙伴。

这次参与招标的八家企业除了爱立信，还有华为、中兴通讯（ZTE）、烽火网络（FiberHome）等三家中资企业，韩国三星（Samsung）、日本电气（NEC）、美国思科系统（Cisco）与挪威诺基亚（Nokia）。

国家数码是马国财政部全资持有的政联公司。财政部秘书长及国家数码主席阿斯里今天发布声明表示，政府将与爱立信签署总额110亿令吉（约37亿新元）的合约，委托爱立信负责设计、建设与营运马国5G网络的基础设施。“爱立信将负责设计和发展点对点的5G网络，包括核心及无线接入网络（RAN）、运营及贸易支撑系统（OSS/BSS）及管理服务。”

他透露，爱立信也将负责相关培训及创新计划，以鼓励马国商家参与及推动相关发展，同时负责推广公众接纳5G网络。他认为，政府与爱立信的合作模式将加速沙巴及砂拉越的网络提升，这符合“马国数码计划”（MyDigital）的目标。马国政府准备今年底前开始推行5G网络，并放眼2024年让5G网络能覆盖全国八成人口。