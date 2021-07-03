美国6月份失业率升至5.9%

（早报讯）美国劳工部星期五（7月2日）公布的数据显示，6月份美国失业率环比上升0.1个百分点至5.9%。非农业部门新增就业人数85万人，远高于此前3个月的平均值。

据中新社报道，数据显示6月份美国5.9%的失业率仍远高于去年2月份疫情在美国暴发前的3.5%。同时，失业人数环比持平在950万人，高于去年2月份时的570万人。

数据还显示，此次新增的就业主要集中在餐饮、酒店、娱乐行业，环比增加34.3万名员工。此外，政府部门环比增加18.8万名员工，制造业也环比增加1.5万名员工。今年6月份，工人平均时薪同比增长3.6%。

同期，美国劳动参与率（即有工作和正在找工作人数占劳动年龄人口比率）环比持平在61.6%，比去年2月份低1.7个百分点。

美国媒体分析认为，随着冠病疫苗的广泛接种、美国政府逐步取消对经济和社会活动限制、企业陆续复工，市场对劳动力需求强劲。但由于政府发放每周300美元额外失业补助等福利，使得劳动力在选择工作时更为挑剔，从而导致劳动力供应出现瓶颈、空缺职位数量大幅攀升。

目前，约半数州计划将于7月底暂停发放失业救济福利，以鼓励失业人群找工作。据劳工部1日公布数据显示，上周首次申请失业救济人数已降至36.4万人，是自疫情暴发以来的最低值。