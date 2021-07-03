2比1淘汰比利时 意大利四强斗西班牙

（早报讯）在本地时间今晨（7月3日）上演的欧锦八强赛中，意大利凭巴雷拉（Barella）和因西涅（Insigne）上半场的进球，以2比1力挫世界第一的比利时，晋级四强硬撼西班牙。

赛前因伤上阵成疑的比利时中场球星德布吕纳（de Bruyne）首发披甲，埃当·阿扎尔（Eden Hazard）则未能伤愈复出。

13分钟，因西涅开出自由球，博努奇（Bonucci）门前撞入，但VAR判越位在先，进球无效。

31分钟，韦尔通冈（Vertonghen）在禁区失误，巴雷拉从两名守将中间硬闯后劲射远柱破网，意大利首开纪录。44分钟，因西涅在禁区顶射进世界波，意大利再下一城。半场结束前，意大利送出罚球，卢卡库（Lukaku）操刀命中，比利时上半场以1比2落后。

比利时下半场积极反扑，但都未能撕破意大利的严密防线，最终再次在大赛饮恨出局，意大利以2比1杀入四强，将与西班牙争入决赛。

意大利顺利晋级，但可惜的是，表现突出、速度惊人的左卫斯皮纳佐拉（Spinazzola）在复赛中受伤离场，料无法出战半决赛，无疑对意大利是一大打击。

意大利主帅曼奇尼（Mancini）在赛后记者会上表示，为斯皮纳佐拉的受伤感到非常痛心。他也说，西班牙将会是“棘手的对手”。

另一场八强赛，西班牙在点球大战以3比1淘汰瑞士，晋级四强。开赛第8分钟，瑞士送出乌龙球；68分钟，西班牙后场失误，沙奇里（Shaqiri）扳平比分，第76分钟，瑞士中场弗罗伊勒（Freuler）犯规染红，两队在90分钟内战成1比1。

加时赛两队均无进球，进入点球大战，西班牙门将西蒙（Simon）两度扑救成功，奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）射进致胜点球，最终西班牙以4比2的总比分淘汰瑞士，闯进四强。