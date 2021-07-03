接种印度产阿斯利康疫苗者进入欧盟受限

（早报讯）欧盟委员会日前表示，印度血清研究所与英国阿斯利康公司合作生产的Covishield疫苗未向欧洲药管局申报许可，接种该疫苗的游客在进入欧盟旅行时可能受到限制。

新华社报道，欧盟数码疫苗护照7月1日正式生效。在欧盟国家以及挪威、冰岛、瑞士、列支敦士登等申根国旅行，只要接种了欧洲药管局批准的疫苗，或是出示阴性检测证明，即可通行无阻。

同时，欧盟成员国有权自行决定，是否允许接种世界卫生组织所批准疫苗的游客入境，而Covishield疫苗已经被世卫组织列入可紧急使用疫苗名单。

据英国广播公司（BBC），英国有一部分人接种的是印度生产的阿斯利康疫苗。英国订购的1亿剂阿斯利康疫苗中，有500万剂是从印度进口的，这些疫苗被普遍认为与欧洲生产的阿斯利康疫苗是同一种产品。

但是，随着欧洲夏日假期的开启，不同版本阿斯利康疫苗的接种者在欧盟所受待遇不同，引发英国旅行者的担忧。据报道，27个欧盟成员国中，目前只有少数几个国家允许两个版本的接种者入境。

对此，欧盟委员会负责卫生事务的发言人德克尔斯梅克在周五（2日）的例行发布会上表示，欧盟正在与各国密切磋商，对各类疫苗进行筛查，尽快研拟协调一致的解决方法。