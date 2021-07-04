4比0痛宰乌克兰 三狮四强斗丹麦

（早报讯）在本地时间今晨（7月4日）上演的欧锦8强赛中，夺冠热门“三狮军团”英格兰凭队长凯恩（Kane）的梅开二度，以及马圭尔（Maguire）和亨德森（Henderson）的头槌进球，以4比0大胜乌克兰，杀入四强战丹麦。

开赛仅4分钟，三狮便取得梦幻开局，斯特林（Sterling）左路妙传，凯恩破门，首开纪录。乌克兰的攻门次数寥寥无几，未能威胁英格兰门将皮克福德（Pickford）。英格兰上半场以1比0领先。

易边后1分钟，英格兰再度闪电进球，马圭尔接应卢克·肖（Luke Shaw）开出的自由球，飞身顶入，扩大比数。50分钟，卢克·肖再次交出助攻，凯恩顶成3比0。三狮乘胜追击，芒特（Mount）63分钟开出角球，替补上阵的亨德森头槌破门，锦上添花，英格兰最终以4球大胜乌克兰，杀入半决赛。

在另一场8强赛中，越战越勇的丹麦续写欧锦童话，以2比1力挫捷克，晋级四强。

开赛仅5分钟，德莱尼（Delaney）把握角球机会头球破门。42分钟，多尔贝里（Dolberg）门前垫射，扩大领先优势。49分钟，希克（Schick）扳回一城，丹麦随后加强防守，最终以2比1战胜捷克，挺进四强。

本场再度为捷克建功的希克，以5个进球追平克·罗纳尔多（C Ronaldo），并列射脚榜第一。