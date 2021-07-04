马国政府否认慕尤丁胰脏癌复发

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁6月30日因腹泻入院至今已经五天而尚未出院，社交媒体开始流传慕尤丁胰脏癌复发的信息。不过，慕尤丁今天透过首相办公室否认这种说法，并指慕尤丁预计几天后出院。

首相办公室今天发布声明表示，慕尤丁入院后，医生密切观察后发现，没有证据显示慕尤丁的肿瘤旧患复发。但慕尤丁将根据医疗团队的建议下，继续留院接受静脉抗生素滴注治疗。声明说，慕尤丁将在几天后后出院。

声明通报慕尤丁健康情况时表示，慕尤丁由于消化系统受到感染，目前仍在医院接受治疗。声明说，慕尤丁的病情稳定且正在好转，在治疗期间也可以继续工作。“首相感谢民众为他的健康而祈祷。”

慕尤丁原定6月30日，即每周三召开内阁会议之前觐见元首，不料却因为腹泻入院，以致内阁会议展延。74岁的慕尤丁去年5月曾谣传前往新加坡寻求治疗癌症。首相办公室当时否认此事，并出示医药报告，说明慕尤丁身体状况良好，已经摆脱癌症，能够良好履行首相职务。

首相办公室今年1月也再次驳斥谣言，否认慕尤丁须赴新加坡治疗癌症。慕尤丁2018年曾前往新加坡动手术，以治疗胰脏癌。当时是希盟执政，慕尤丁担任内政部长。慕尤丁动手术后，曾请假一个月，其职务由时任首相马哈迪代掌。