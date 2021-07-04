彭亨州政府取缔榴梿园引起争议

（早报讯）彭亨州政府昨天与今天取缔劳勿县榴梿园。执法人员砍倒已结满榴梿的果树，也扣留18位农民，农民们则情绪激动。维权团体指当局违反庭令，当局则强调一切合法。

据《星洲日报》报道，彭亨州森林局昨天下午联同多个执法单位取缔劳勿都赖的无地契榴梿园。执法人员当时封锁进入榴梿园的路口，也禁止农民捡榴梿，但并未逮捕任何人。当局指农民非法占用政府的森林保留地来种植榴梿。据了解，大约有20位农民在这片占地约0.4公顷的土地种植榴梿。

当局今天继续采取行动砍伐农民种植10多年的榴梿树。这些榴梿树已开始收成，当局砍树让农民损失惨重。警方也援引刑事法典的刑事侵入条文扣留18名农民。

维权团体“抢救猫山王联盟”昨天发布声明表示，布城上诉庭于今年1月5日已发出庭令，逾204名来自劳勿六个新村的榴梿园农民，在7月21日过堂之前，可自由进出榴梿园。这六个新村包括双溪兰、双溪查力、双溪吉流、都赖、双溪只登和劳勿生利。

不过，当局今天表示，根据庭令，上诉庭只允许双溪查力新村和贝农山农民维持现状，因此政府的取缔行动完全合法。

劳勿许多民众70年代开始响应彭亨州政府“先开垦，后申请”的开荒号召，逐步开发原始森林来种植榴梿，劳勿最终成了马国猫山王名种榴梿的最大产区。这些榴梿种植者数十年来一直向政府申请地契，但取得正式地契者少之又少。