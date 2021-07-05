疫情缓解 美国欢庆7月4日独立日

（早报讯）美国7月4日（星期天）)欢庆建国245周年。去年冠病大流行肆虐全球，迫使美国取消几乎所有的7月4日庆祝活动。

美国之音引述路透社报道说，像以往一样，烟花表演是今年美国独立日的高潮。全美两场最大的烟花秀将在首都华盛顿国家广场大草坪和纽约市分隔曼哈顿和布鲁克林及皇后区东河一英里长的上空绽放。

报道说，尽管2019冠状病毒令数以百万计的美国人感染，超过60万人不幸病逝，而现在最早在印度出现的德尔塔变种冠病病毒，又令人担忧会在仍未接种冠病疫苗的人群中造成感染激增，但今年7月4日，美国人再次展示爱国情怀，欢庆自由，与亲朋再次相聚，享受夏季带来的户外快乐的时刻。

美国汽车协会预计，这个独立日周末将出现有记录以来最繁忙的公路节日旅行，估计将有4360万美国人驾车前往各地旅行，会比上次最高纪录的2019年增加5%。

报道说，美国总统拜登将在白宫草坪举行有1000人参加的庆祝活动，主要是邀请疫情期间的必要行业人员及军人家庭。此外，来自各地的行进乐队将重返国会山附近，举行传统的花车游行。

在纽约的东河上，50名烟花制作技工数天来在5艘大型驳船上安装超过6万5000枚烟花弹。这场烟花秀是由梅西百货公司赞助的。民众可以到现场，也可通过电视转播观看。

据美国烟花协会，全美各地的烟花秀将是只是以往烟花表演的约70%。这是因为美国独立日所需要的消费者烟花产品的约30%，要么没能运出中国，要么仍在太平洋上的货船上等待靠港，或者在西海岸各港口处等待装车被运往各地。

美国总统拜登原定在7月4日实现70%成年人接种第一剂冠病疫苗，由于一些民众仍然拒绝接种，官方数据显示，至今有约67%的美国成年人接种了一剂。

美国第一夫人吉尔·拜登在费城的年度庆祝自由活动上发言时说，经过一个与外界隔绝的漫长抗疫严冬，“我们终于拨开了乌云”。

吉尔说：“我们还没有到达终点线，但这个夏天充满了巨大的可能，你们不觉得没戴着口罩，空气闻起来更甜美吗？”

美国官员说，当天晚上到白宫草坪参加独立日晚会的人如果未接种疫苗，一定要戴着口罩。