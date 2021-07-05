阿富汗战火肆虐 美：无意关闭当地使馆

（早报讯）美国驻阿富汗大使馆星期天（4日）向阿富汗政府表明说，美国没有关闭驻阿富汗外交使团的计划。

美国之音报道，目前因为塔利班的袭击加剧了阿富汗全国范围的安全担忧，而以美国为首的外国军队几乎完全撤出阿富汗。

有报道称，华盛顿正在为驻喀布尔的外交人员制定紧急撤离计划。对此，美国做出了回应。

美国外交使团在推特上说，驻阿富汗首都的大使馆“目前开放，并将继续开放”。它承诺按照总统拜登的指示，在阿富汗保持“强有力的外交存在”，“开展我们与阿富汗政府和人民的一系列工作。”

声明指出，大使馆意识到在该国开展业务面临的安全挑战，并“不断规划突发事件以及如何减轻美国人民和项目面临的风险。”

它表示，美国大使馆将根据需要调整“我们的存在”，以应对挑战，并有信心以“安全的方式”工作，为阿富汗和双边关系造福。

声明说：“正如拜登总统和布林肯国务卿所说，虽然美国在阿富汗的军事存在正在结束，但美国大使馆将继续我们在阿富汗的外交、人道主义和安全援助计划。”

自7月2日美国官员宣布所有联军部队在将控制权移交给当地部队，撤离位于喀布尔以北约60公里的巴格拉姆空军基地以来，阿富汗的不确定性和混乱局势愈演愈烈。

指挥撤军进程的美国驻阿富汗指挥官说，塔利班的进展和试图重新控制阿富汗的企图令人担忧。

自从两个月前美国和北约盟国正式开始从阿富汗撤军以来，塔利班已迅速将控制权扩大到阿富汗约419个地区的四分之一。

美国官员上周表示，撤军进程已基本完成，其余进程预计将在8月完成，比拜登原定的九一一空袭纪念日最后期限稍早。