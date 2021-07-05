日本拟延长东京等四地防疫重点措施

（早报讯）由于东京等地疫情再度扩大，日本政府已就延长首都圈四个都县的重点措施展开最后协调。

据日本政府相关人士星期天（4日）透露，政府已就11日到期的对10个都道府县适用的疫情防止蔓延等重点措施展开协调。关于处于紧急事态宣言中的冲绳县，则探讨改为重点措施。适用期间均以一个月左右为中心展开协调。北海道、爱知、京都、大阪、兵库、福冈这六个道府县拟如期解除。日本首相菅义伟7日将作出最后判断，并在8日的感染症对策总部会议上正式决定。

受此影响，围绕东京奥运，日本政府和东京奥组委等最快将于8日展开五方磋商。由于7月23日至8月8日举行的奥运会和四个都县的重点措施实施期重叠，原本“最多1万人”的奥运观众人数上限拟下调至“最多5000人”。购买门票者超过5000人的开闭幕式、棒球、足球、田径等的大规模场馆以及晚上9时以后的时间段采用无观众空场形式的方案呼声很高。倘若如此，预计整体约四成将采用空场形式。

延长四个都县的重点措施是因东京疫情再度蔓延。东京7月4日新增感染人数为518人，连续15天高于上周同一天。

菅义伟7日将与相关阁僚磋商并敲定上述方针。他将于8日向专家等组成的基本应对方针小组会征询意见，若能获得同意，将报告给参众两院的议院运营委员会。随后将在政府的感染症对策总部会议上决定。菅义伟计划召开记者会说明理由。