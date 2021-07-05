塞浦路斯山火已致四死 嫌疑人被捕

（早报讯）塞浦路斯警方星期天（4日）表示，该国南部山区3日发生的山火已造成四人死亡，一些民房和车辆被烧毁。

据塞浦路斯媒体4日傍晚报道，当天利马索尔市法院决定让一名25岁的犯罪嫌疑人留置四天，以便继续对其涉嫌引发利马索尔和拉纳卡辖区的严重森林火灾事件进行更深入的调查。

当地时间3日下午2时左右，利马索尔市辖区内的阿拉卡帕（Arakapa）村附近森林发生火灾，由于当地天气干热且风力强大，火势迅速向东北方向蔓延，幷侵入拉纳卡市辖区，火线一度长达35公里。当地公民保护和消防部门封闭了火场附近四条道路，幷疏散了大量居民。但仍有四人遇难，他们均为在一家农场打工的埃及籍人员，年龄最大者只有29岁。

塞浦路斯森林局负责人亚历山德鲁说，这场大火是塞浦路斯有史以来最严重的火灾，经过数百名消防队员和灭火飞机不间断努力，到4日凌晨火势已得到控制。

欧盟机构4日表示，已经启用欧盟应急机制对塞浦路斯进行救援，预计来自意大利和希腊的救援团队很快会抵达塞浦路斯。

据报道，这名25岁的犯罪嫌疑人是警方根据举报抓获的，因为火灾发生时，有目击者看到他驾驶汽车离开现场。而在他所驾驶的车上，警方也搜出了一些塑料容器和火柴。这名犯罪嫌疑人称自己犯了错误，他丢弃的一枚烟头引发了火灾。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯在视察火灾地区后表示，国家将向受灾民众提供援助。