美澳日韩在澳洲联合军演

（早报讯）韩国海军周一（5日）表示，韩国海军当天起到本月10日将在澳大利亚参加由美国海军第七舰队主导的“太平洋先锋队”（Pacific Vanguard）联合军演，来自美国、澳洲、韩国和日本四国海上力量将一同参演。

韩联社报道，具体来看，韩军战队包括一艘4400吨级的韩国驱逐舰“王建”号、一架山猫舰载型直升机、三艘高速艇和200多名海军。海军表示，韩军自2019年起每年参演以提高联合作战执行能力，同时强调该演习幷不针对特定国家。

报道称，美国海军和日本海上自卫队分别派遣了阿利·伯克级驱逐舰和高波级驱逐舰。军演项目包括自由攻防战、反潜战、海上补给和通信训练等。

另一方面，美澳“护身军刀”联演将于本月中旬在澳洲海域进行，届时韩军将派出一艘韩国驱逐舰参加。“护身军刀”演习从2005年起隔年进行，据悉，今年日本、英国、加拿大、新西兰将参演。法新社报道称，澳洲海军中将庄斯顿表示，将有1.7万名官兵参与此次演习，入境澳洲的外国兵力大约2000人，将接受14天的隔离。

另据韩国国际广播电台5日消息，韩国军方成功进行潜射弹道导弹（SLBM）水下试射。

韩军方消息人士透露，继去年底潜射弹道导弹地面试射成功后，最近水下驳船试射也获得了成功。搭载潜射弹道导弹的3000吨级潜水艇“岛山安昌浩”舰将在不久后交付海军。

据报道，韩国军方一直在射程500公里弹道导弹“玄武-2B”的基础上研发潜射弹道导弹。