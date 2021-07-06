英国7月19日解除大部分限制包括口罩规定

（早报讯）英国政府周一（5日）公布英格兰地区最后阶段解封计划详情，包括一旦实施解封，将取消在商店、地铁等公共场所须戴口罩的规定等。

新华社报道，根据英国政府的计划，如果疫情形势发展符合评估标准，最后阶段解封措施将于19日实施。英国政府将于12日正式确认是否按计划实施最后阶段解封。

根据最后阶段解封计划详情，英国政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚会人数；除一些特定场所，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公等。

就戴口罩问题，英国政府表示，实施最后阶段解封后将不再要求人们在商店、地铁等公共场所戴口罩，但政府会发布相关指引，提示在哪些场合选择戴口罩比较合适。

此外，一些防疫规定还会继续执行，比如，被确诊感染冠病者仍须按规定隔离，在机场等特定场所仍须保持1米以上社交距离，护理院将继续实施相关防疫措施等。

另据《纽约时报》，约翰逊政府对于室内应否戴口罩的立场引发一些强烈批评。约翰逊周一在记者会上说，对于在地铁、巴士或其他密闭空间内是否要戴口罩的问题，这将由英国民众自己决定。但他也表示，交通业者可以继续要求乘客戴口罩。

按照英国政府此前公布的解封路线图，如果冠病疫情形势稳定，英格兰地区原定在6月21日实施最后阶段的放宽措施。英国首相约翰逊6月14日宣布，鉴于德尔塔变种冠病病毒在英国部分地区快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段解封措施。

英国政府7月5日发布的数据显示，该国当天新增确诊病例2万7334起，累计确诊493万零534起；新增死亡病例9起，累计死亡12万8231起。