发动全球网攻黑客私下将赎金降至5000万美元

（早报讯）声称在上周对数百家全球企业发动大规模勒索软件攻击的黑客私下与一网络安全专家谈话时，把解锁加密资料的赎金要求降至5000万美元（约6723万新元）。

该网络安全专家认为，这可能表明该黑客索取赎金面对困难。

此次网攻波及了全球十几个国家的数百家中小企业，其中包括新西兰的学校和瑞典的超市等。

又名Sodinokibi的俄罗斯勒索软件团伙REvil对解锁数据的公开索价是7000万美元。

网络安全机构克雷布斯·斯塔莫斯集团（Krebs Stamos Group）的研究员凯布尔（Jack Cable）告诉路透社，他取得一个加密密钥后成功联系该黑客团伙。

REvil的一名附属人员在与凯布尔谈话时表示，他可以以5000万美元的价格向所有受害者出售一个“全球通用解密器”。

路透社随后也成功登录该支付门户，并与一名运营者交谈。该运营者说，赎金要求没变，还是7000万美元，“但我们随时可以进行谈判。”

考虑到REvil的附属结构，要确定谁真正代表该组织发言并不容易。但凯布尔认为，两次的谈话表明，虽然他们公开索价7000万美元，但这个要价并非不能改变。

凯布尔说：“这不禁令人怀疑他们索取赎金是否面对了困难。”

另一名专家表示，REvil一次加密大量企业的庞大数据，可能已超出它所能负荷范围。

7月2日发生的黑客袭击行动现在仍然是各国的关注重点。新西兰周一表示，该国11所学校和几所幼儿园受到勒索软件攻击的影响。