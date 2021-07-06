OPEC+原定会议取消新会期未定 内斗阴霾再现

（早报讯）石油输出国组织与俄罗斯等非油盟国家（OPEC+集团）原定周一（5日）举行的石油产出政策协商会议取消。

沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国上周罕见公开对峙，阿联酋拒绝将产量限制延长八个月的提议，这意味着OPEC+集团尚未达成提高产量的协议。

彭博社指出，随着沙特与阿联酋争端加深，导致增产协议搁浅，OPEC+陷入了危机之中。

接下来的事态走向将决定此次谈判破裂是否可能升级，演变成像去年价格战一样痛苦而具有破坏性的冲突。因未能达成增产协议，原油期货价格迈向每桶80美元（约107新元）。

在通胀压力上升之际，此事事关全球经济复苏的稳定，以及OPEC+维持其对石油市场来之不易的控制权的能力。

随着利雅得和阿布扎比公布各自8月原油供应价格和商谈供应量，从国际石油巨头到中东石油国家都将在未来几天密切关注相关动向。对事态可能失控的担忧情绪显而易见。

伊拉克石油部长说：“我们不想要价格战，我们不希望油价超出当前水平。”

谈判破裂的直接后果是8月份不会像预期那样增产，市场将在全球经济复苏之际面临原油供应紧张局面。伦敦市场布伦特原油期货两年多来首次突破每桶77美元。

两国之前也曾在2020年12月因石油政策产生摩擦，阿联酋甚至萌生了退出该联盟的想法，不过双方最终休战。但这一次的分歧太严重，以至于未能就下次会议召开日期达成一致。