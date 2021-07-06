传马国顶级手套可继续运营批准信遭撤销

（早报讯）马来西亚网媒当今大马引述消息称，顶级手套（Top Glove）获准在雪州加强行动管制令（EMCO）地区运作的批准信，已经遭到撤销，这意味着全球手套供应可能中断。

国际贸易及工业部消息人士透露，在国家安全理事会发出的最新EMCO标准作业程序（SOP）下，顶级手套并不属于必需服务领域，因此信件遭到撤销。“在系统配置期间，一些公司还是能下载到批准信，但基于SOP，他们是不能使用有关信件的。”

当今大马早前也看到了贸工部冠病智能管理系统（CIMS 3.0）发出的批准信，允许顶级手套位于的雪州巴生工厂运作，而巴生也属于雪州的EMCO地区。

目前，顶级手套尚未回应此事。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里早前宣布，雪隆自7月3日起落实EMCO的地区，只有生产必需品如白米、面包、糖、食用油、小麦粉、鲜奶、婴幼儿奶粉、药品、口罩等工厂获准营运。

贸工部的消息人士强调，其他领域的业者就算持有贸工部批准信也不可以营运。

马国橡胶手套制造商协会主席苏巴马廉周日发布声明说，马国手套制造商目前向全球195个国家与地区出口，占全球供应量约67%。雪州的产量则占全国的58%。换言之，全球约四成的手套产品来自雪州。

该协会估计今年的全球医用手套需求量预计将保持在4200亿只，明年将增长15%至20%。面对如此庞大的需求，若雪州的手套工厂停摆，将对全球手套供应造成严重影响。