以色列数据：辉瑞疫苗有效性明显下降

（早报讯）以色列卫生部7月5日公布的数据显示，辉瑞公司生产的冠病疫苗或许无法有效阻止德尔塔变异毒株的传播。

据《以色列时报》报道，以色列从去年12月开展冠病疫苗接种工作，该国50岁以上的人群中已经有近90%接种了疫苗；然而5日公布的一项数据显示，以色列人在接种辉瑞疫苗之后，很大程度上预防了住院治疗和严重病例，但在预防德尔塔变异毒株传播方面的效果明显较差。

以色列卫生部表示，由于德尔塔变异毒株的传播，辉瑞疫苗在预防出现有症状的新冠病例时有效性下降了约30%至64%。数据显示，在5月份，当德尔塔毒株不那么流行时，疫苗的有效性为94.3%。

据媒体此前报道，德尔塔毒株的传染性是冠病原始毒株的两倍，过去两周，以色列90%的新病例都是德尔塔毒株造成的。

但是数据也显示，辉瑞疫苗在预防严重症状和住院方面仍然非常有效。5月份，其有效性为98.2%，6月份为93%。

目前以色列还有约五分之一有接种资格的人尚未接种疫苗。今年6月起，以色列的冠病疫苗接种范围扩大到12岁至15岁的青少年。

辉瑞公司的发言人基恩指出，其他研究表明，辉瑞疫苗对新变种的有效性持续，仅在某些情况下略有减少。她说，迄今为止收集到的证据表明，该疫苗“可以继续预防这些变种”。辉瑞首席执行官布尔拉曾表示，人们“可能”需要在完全接种疫苗后的12个月内接种第三剂加强针。