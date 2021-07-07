世卫建议采用罗氏和赛诺菲药物降低冠病死亡风险

（早报讯）世界卫生组织周二（6日）建议，在治疗冠病重症或危重症患者时采用罗氏关节炎药物Actemra和赛诺菲药物Kevzara，并与皮质类固醇一起使用，以降低其死亡风险。

路透社和法新社综合报道，数据显示，约1万1000名冠病患者使用罗氏（Roche）药物Actemra和赛诺菲（Sanofi）药物Kevzara后，死亡风险有所降低。

评估治疗方法的世卫组织小组的结论是，使用此类白细胞介素-6拮抗剂（interleukin-6 antagonists）可阻断炎症，“降低死亡风险和对呼吸机的需求”。

该项研究共分析了来自1万零930名患者的数据，其中6449人随机接受了白细胞介素-6拮抗剂治疗，另有4481人获得了常规治疗或安慰剂。

结果显示，与接受常规治疗患者25%的预估死亡率相比，接受白细胞介素-6拮抗剂治疗的患者在28天内的死亡风险为22%。更为重要的是，同时接受皮质类固醇和拮抗剂治疗的患者，在28天内的死亡风险为21%，这意味着每100名患者中的幸存人数能够增加四人。

研究同时还观察了接受此类药物治疗的患者病情是否加重、是否需要使用呼吸机或是死亡。结果显示，与接受常规治疗患者33%的病情加重预估风险相比，同时接受皮质类固醇和拮抗剂治疗的患者，其病情加重的风险为26%，这意味着每100名患者中，能够获得痊愈并避免使用呼吸机的人数能够增加七人。

世卫组织临床管理负责人迪亚兹（Janet Diaz）表示，世卫组织已经更新临床治疗指南，加入了这一最新研究结果。

她说：“科学已经提供了答案，下一步的工作必须转向公平获取。鉴于当前冠病疫苗在全球的分配不均，最低收入国家的人口所面临的重症或危重症风险最高，相关药品急需被送往这些国家。”