美国敦促中国和私营部门加强参与G20冻结偿债行动

（早报讯）美国敦促中国和私营部门更多地参与二十国集团（G20）对遭受冠病疫情重创的低收入国家的暂停偿债行动，以及一个重组债务的共同框架。

美国之音报道，美国财政部一高级官员周二（6日）表示，华盛顿对扩大G20和巴黎俱乐部（Paris Club）达成的债务处理共同框架持开放态度。扩大后的框架将不仅仅包括低收入国家，也将包括小岛屿国家、脆弱国家，甚至一些债务负担较高的中低收入国家。

G20财政官员将于7月9日及10日在威尼斯举行会议，以评估债务问题进展状况。眼下，对于一场迫在眉睫的债务危机的担忧正与日俱增。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃一再警告，疫情应对工作和经济前景出现“危险分化”，可能会让发展中国家在接下来的很多年远远落后。

一些中国实体没有充分参与G20的暂停偿债倡议。华盛顿正在敦促北京更充分地参与到暂停偿债和债务重组两项倡议中，比如向其他债权方提供更多数据。

这名美国财政部官员对路透社表示，第一个经历债务重组程序的国家乍得的情况已经取得一些进展，并指华盛顿正在敦促无论是公共还是私有性质的所有债权方迅速做出自己的贡献，确保乍得能够回到经济可持续增长的道路上。

这名官员说，华盛顿将敦促G20国家继续提供财政刺激，以帮助全球复苏，并投资于变革性领域，以应对气候变化和收入不平等问题。

巴黎俱乐部（Paris Club）也称十国集团（Group 10），是由主要来自工业国的官方债权人组成的非正式集团，​其宗旨是为面临支付困难的债务人寻求协调和可持续的解决方案。