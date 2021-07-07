莫拉塔踢失点球 意大利屠“牛”进决赛

（早报讯）本地时间今晨（7月7日）的欧锦半决赛，意大利在点球大战中以4比2气走“斗牛士军团”西班牙，率先晋级决赛，将在温布里与英格兰对垒丹麦的胜者争冠。

在这场备受瞩目的强强对话中，两队下半场各进一球，加时不分胜负，进入点球大战，替补上阵为西班牙扳平比分的莫拉塔（Morata）却踢失点球，从英雄变成罪人。

上半场，西班牙刻意把防线压前，多次破坏意大利中场，占据场上优势。意大利中前场的流畅度明显不及之前的比赛，失误不少。上半场结束前，埃莫森（Emerson）窄角度劲射中柱，两队以0比0进入更衣室。

下半场开始，西班牙依然占据上风，但首先打破僵局的却是意大利队。第60分钟，伊莫比莱（Immobile）尝试突破被解围，基耶萨（Chiesa）冷静补射破门。西班牙失守后，马上派出莫拉塔替换费兰·托雷斯（Ferran Torres）。

80分钟，莫拉塔与奥尔莫（Olmo）巧妙配合后，扳成1比1平手，两队重回起跑线，在90分钟常规时间打成平手，加时再分高下。

加时阶段，西班牙攻势凌厉，意大利防线风声鹤唳，但门将唐纳鲁马（Donnarumma）发挥神勇，屡救险球。两队杀得难分难解，120分钟后仍以1比1不分胜负，进入点球大战决生死。

点球大战阶段，意大利球员洛卡泰利（Locatelli）第一个主罚点球被扑出，奥尔莫点球射飞。随后，莫拉塔点球也被救，意大利最终凭约尔吉尼奥（Jorginho）命中点球，以4比2气走西班牙，晋级决赛，静待英格兰对垒丹麦的胜方。